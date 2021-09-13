Atatürk’ün Kurtuluş Yolu kaderine terk edildi

AKP’li belediye projeyi 6 yıldır bitirmedi, unutuldu gitti… Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2015’te, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da kente gelip Amasya’ya gittiği Kurtuluş Yolu projesine start verdi. Proje bitirilmedi, yol deşik oldu, sergilenen araçlar, tabelalar çürüdü.

İsmail AKDUMAN

AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ın belediye başkanlığı döneminde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktıktan sonra Amasya’ya gittiği yol, arşivler incelenerek tespit edildi. Yöre halkının bilgisine başvuruldu. Birçok belge ve fotoğraf tek tek incelendi. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’dan önce Kavak ve Havza’ya, oradan da Amasya’ya gittiği 98 kilometrelik yol ortaya çıkarıldı.

PROJE 2015’TE BAŞLATILDI

Ardında 2015 yılında “Kurtuluş Yolu” projesi yapımına başlanarak, güzergahta bulunan hanlar, köprüler, çeşmeler, evler eski özelliklerine uygun olarak tekrar yapılmaya başlandı. Kurtuluş Yolu’nun güzergahında Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan ulaşım araçları ve tarım araçları yerleştirildi. Kurtuluş Savaşı’nı simgeleyen figürlerin bulunduğu tabelalar konuldu.

O dönem proje, “Burada Kurtuluş güzergahında seyahat edenler, o dönemleri hayal edecekler, o heyecana kapılacak, o duyguları yaşayacaklardır. Samsun’a gelenler, Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru’nun yanında Kurtuluş Yolu’na da gidecektir” diye tanıtılmıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Ancak aradan geçen zaman içerisinde yavaşlayan proje 31 Mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı Mustafa Demir döneminde tamamen unutuldu. Kaderine terk edilmiş Kurtuluş Yolu’nda çukurlar dikkat çekerken, tarihi araçlar korunmadıkları için çürüdü ve hurdaya döndü. Uzun yıllardan Kurtuluş Yolu’nun bakımsız halde olmasını kabul edilemez bir durum olarak nitelendiren Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, geçtiğimiz meclis toplantısında Kurtuluş Yolu’nu gündeme getirdi. Ancak AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir, gündem dışı konu olduğunu belirterek cevap vermedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Meclis toplantısında Kurtuluş Yolu’nun akıbetini sordu. Tekcan, “Ne zaman tamamlanacağına dair bir çalışmanız var mıdır? Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 3 yıl 4 ayda Kurtuluş mücadelesini tamamladı ama biz bir yolumuzu tamamlayamadık” dedi. Başkan Mustafa Demir, konunun soru önergesi olarak cevaplandırılmak üzere Meclis’e sunulmasını istedi.