Atatürk’ün mirası çarçur edilmek isteniyor, takipteyiz

Atatürk Orman Çiftliği’nin 74 dönümü kiraya veriliyor. Metrekaresi 1.5 lira olan kiralama ihalesi yarın yapılacak. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Bu peşkeşe izin vermeyeceğiz. Sorumlular hakkında yasal, cezai, hukuki her türlü işlemi takip edeceğiz. Atatürk’ün mirası çarçur edilmek isteniyor” dedi.

Gök, TBMM’de yaptığı açıklamada, “Bir ülkenin kendi kurucu liderine ve onun bıraktığı mirasa bu kadar görgüsüzce, hukuk tanımazca ve yasalara aykırı bir şekilde saldırıldığı başka bir örnek dünyanın hiçbir yerinde yoktur” dedi ve şunları söyledi:

“AOÇ, kamu kurumları eliyle, özel yasalar çıkartılarak, satışlarla, kiralama yoluyla 33 bin dönüme düştü. Üçte 2’sini kaybetti. 22 Şubat’ta yeni bir ihale yapılıyor. AOÇ Müdürünü ve Özelleştirme İdaresi Başkanı’nı, Tarım Bakanı’nı uyarıyorum. Bu ihaleyi durdurun. Ata mirasına sahip çıkın. Ankara’nın en değerli arazisini ihaleye çıkartıyorsunuz ve ne hakla kime vereceksiniz?”