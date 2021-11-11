Atatürk’ün mirası kurumlara şok fatura: Maliyet üçe katlandı

Krizin vurduğu inşaatta maliyet üçe katlandı. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi’ni bünyesinde barındıran, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi inşaatı 2018’de 158 milyon TL’ye ihale edilmişti. Yeni ihale 499 milyona tanıdık firmaya verildi.

Yusuf DEMİR

Atatürk’ün mirası kurumları bünyesinde barındıran Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesi için yeni bir ihale yapıldığı ortaya çıktı.

Ankara Beytepe’de yapılması planlanan yerleşke için ilk ihale 14 Aralık 2017 günü yapılmıştı. Açık usülde yapılan ihaleyi Artım İnşaat ve Bahaş 158.7 milyon liralık teklifle kazanmıştı. Sözleşmeye göre 2 Şubat 2018’de başlayacak inşaat, 13 Kasım 2019’da tamamlanacaktı.

Ancak işler planlandığı gibi yürümedi. Sayıştay raporuna göre, 2018’de yüzde 56’sı tamamlanması gerekirken yüzde 4’te kaldı. İncelemede müteahhitlerin maliyet artışları nedeniyle inşaatı yavaşlatmıştı. Rapordaki bilgilere göre müteahhitler Ocak 2019’da çıkartılan yasadan yararlanarak, tasfiye talebinde bulundukları anlaşıldı.



GİZLİ İHALE YAPILDI

Yarım kalan ihalenin tamamlanması için 15 Şubat 2021’de yeni bir ihale yapıldığı ortaya çıktı. Bu defa ihale rekabete imkan sağlayan açık usül yerine gizli kapaklı gerçekleşti. Yasanın önceden öngörülemeyen afetler gibi olağanüstü haller için öngördüğü 21b maddesi kullanıldı. AKP’nin istediği işi istediği müteahhite verme aracı olarak kullandığı bu usülle yapılan ihale, özel olarak davet edilen Özyazıcı İnşaat’a verildi. Kapalı kapılar arkasında yapılan ihalede rakam 499 milyon TL’ye çıktı.

Tam adı “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu) Yerleşkesi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İkmal İşi” olan ihalenin sözleşmesinin 2 Mart’ta imzalandığı anlaşıldı. Sözleşmeye göre inşaatın 5 Mart’ta başlaması ve 14 Aralık 2022’de tamamlanması öngörüldü.



KAMUOYU YAKINDAN TANIYOR

Özaltın, AKP iktidarında en çok ihale alan müteahhitler arasında yer alıyor. Özaltın son 5 yılda devletten en az 9 ihale aldı. Bu ihalelerin toplam değeri 6.8 milyar lirayı aştı. Bu rakamla en çok kamu ihalesi alan 9’uncu müteahhit oldu.

90 BİN METREKARE

AYK yerleşkesi 68 bin 350 metrekarelik arazi üzerine konumlandırıldı. Projede toplam inşaat alanı 90 bin 670 metrekare olacak. Yıldız şeklinde 5 kolu bulunan yapıda, her bir kol ayrı bir kurumu (Yüksek Kurul, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Araştırma Merkezi) temsil edecek şekilde tasarlandı. Projede bin kişilik kongre merkezi, seminer, fuaye ve sergi salonları ve kütüphane bulunacak. Ayrıca kitap satış bölümü binadan ayrı bir yapı olarak planlandı. Kollar arasında açık alanlar ise avlu ve peyzaj alanı olarak tasarlandı.

1983’TE KURULDU

17.08.1983 tarihinde kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu (TTK) ve 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu (TDK) ile birlikte Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) bünyesinde barındırıyor.

İlginizi Çekebilir Ekonomideki sarsıntı Atatürk’ün mirası kurumları vurdu