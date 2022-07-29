Atatürk’ün mirasına valilik binası yapılacak iddiası

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün Yalova’da tarım yapılması için halka bağışladığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) içindeki çiftliğin Koruma Kurulu kararıyla tarım arazisinden çıkartıldığı ve valiliğin yeni binası yapılacağı ileri sürüldü. Arazide çok sayıda ağacın da söküldüğü görüldü.

Halil ATAŞ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova‘da arazi satın alarak kurduğu ve 1937 yılına kadar bizzat kendisi işlettikten sonra ‘tarım yapılması ve hilesiz meyve yetiştirilmesi’ için halka bağışladığı çiftlik, Koruma Kurulu kararıyla tarım alanından çıkarıldı. 25 dönümlük arazi de yeni valilik binası ve kütüphane yapımı işi için ağaçlar kesiliyor.

“KLASİK AKP OPERASYONU”

Atatürk’ün bağışladığı ve Yalova Valiliği yeni binasının yapılacağı ileri sürülen arazi de inceleme yapan CHP İl Başkanı Mehmet Gürel, şunları söyledi:

* “Burası Yalova Valiliği yeni binasının yapılacağı ve Koruma Kurulu kararıyla tarım alanından çıkartılan 25 dönüm büyüklüğünde bir arazi. Bu yer tam da Ticaret ve Sanayi Odası’nın karşısında bulunuyor. Yol kenarında bir çok ağaç var. Ancak, yoldan görünmeyecek şekilde, arkada kalan ağaçları kesiyorlar. Ve bu alan temizlenmiş.

* En son muhtemelen yolun kenarındakileri de kesecekler. Şimdi bu ağaçları sayacağız. Her gün gelerek de bunları kontrol edeceğiz. Buradaki ağaç katliamını durdurabilmek için. Yalova halkı görsün neler yapılıyor arka tarafta gizli gizli. Klasik bir AKP operasyonu bu.

* Halbuki bu binalar illa o bölgeye yapılacaksa, bu noktanın biraz ilerisinde eski Köy Hizmetleri’nin bulunduğu yaklaşık 21 bin 600 m2 arsa var hem de imarlı. Bu alan AKP hükümetinin bir türlü başlayamadığı çevre yolu da yapılınca tam kavşakta kalacak.”