‘Atatürk’ün mirasından adını silemezsiniz’

Atatürk Orman Çiftliği alanı ‘Beştepe Millet Ormanı ve Sosyal Donatı inşaatı’ ihalesi yargıya taşındı.

Yavuz ALATAN

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nün Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanı ‘Beştepe Millet Ormanı ve Sosyal Donatı inşaatı’ ihalesini yargıya taşıdı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ alanı, Atatürk’ün şahsi mal varlığıdır halkına emanet edilmiştir. Atatürk’ün adını silerek Beştepe Millet Ormanı’na dönüştüremezsiniz” dedi.

YASAL DAYANAĞI YOK

İhale sonucu bölgenin ‘Millet Ormanı’ adı altında yapılaşmaya açılacağını da savunan Candan, bisiklet parkurları, köprüler, oyun alanları, kameriyeler yapılacağını vurguladı. “Atatürk Orman Çiftliği’nden Atatürk’ün ismini silmeye iktidarınızın ömrü yetmez” diyen Candan şunları söyledi:

“Atatürk, çorak topraklardan bir orman yarattı. Çok istiyorsanız, çorak bir toprak parçası bulun ve orada orman yapın. Yasal mevzuatta da yeri olmayan ‘Millet Ormanı’ gibi bir kullanım biçiminin amacı ortadadır. Atatürk Orman Çiftliği’nden Atatürk ismini silmenize izin vermeyeceğiz. Yargıya başvurduğumuz ihaledeki bölge AOÇ Müdürlüğü mülkiyetindedir. Bu alanda Orman İşletme Müdürlüğü’nce ihale kararı verilemez, yasal dayanağı yoktur. İhaleye konu bölge birinci derece doğal ve tarihi SİT alanıdır. Sosyal donatı inşaatı ve altyapı düzenlemesi adı altında büyük bir tahribat yaşanacaktır.”