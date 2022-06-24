Türkiye’deki görev süresi dolan ve emekliliğe hazırlanan İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott Türkçe bir veda mesajı yayınladı ve ‘’Mustafa Kemal Atatürk’ün muhteşem mozolesine çelenk bırakmaktan asla yorulmadım’’ dedi.

Yavuz ALATAN

“Teşekkürler Türkiye ve hoşçakal” başlıklı bir mesaj yayınlayan İngiliz diplomat, “Görev süremin dolmasıyla bu hafta sonu Türkiye’den ayrılıyorum. Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi olmak büyük bir ayrıcalıktı” dedi ve şunları söyledi:

*Türkiye’de çok güzel anılarım oldu ve hepsini saymam da imkansız. 100 yılı aşkın bir süre önce düşman olan iki ülkenin büyük bir dostluk ruhu içinde buluştuğu Gelibolu’daki yıllık anma törenleri çok duygulandırıcıydı.

*Boğaz’ı gören bir restorandan gece vakti Boğaz’ın manzarasını seyretmek de oldukça rakipsizdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün muhteşem mozolesine çelenk bırakmaktan asla yorulmadım. Ve tabii ki Fenerbahçe’yi desteklemek büyük bir tecrübe oldu.

*Belki seneye bir kez daha Süper Lig şampiyonu olurlar. Bir diplomatı Türkiye’den ayırabilirsiniz ama Türkiye’yi bir diplomattan ayırmak çok zordur. Bu ülkenin kalbimde her zaman özel bir yer olacak. Karım ve ben geri döneceğiz.

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