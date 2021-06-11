Atatürk’ün namaz kıldığı tarihi cami harabeye döndü

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Bitlis’te tarihi Atatürk Cami’nin harabeye döndüğünü belirterek, 3 ay içinde tamamlanacak denen tadilatın bir yıldır sona ermediğini belirtti.

Tarhan, “Tarihi ibadethaneyi tadilat adı altında metruk bırakmak kimsenin haddi değildir” dedi. Tarhan şunları kaydetti:

BİR YILDIR KAPALI

“Eski adı Kureyş Cami olan daha sonra Gazibey Cami olarak adlandırılan ancak Atatürk’ün 1916 yılında ziyaret etmesi ve burada namaz kılması nedeniyle halk arasında Atatürk Camisi olarak bilinen ibadethane bir yıldır tamamlanamayan tadilat nedeniyle kapandı. Atatürk Cami’nin hali gerçekten üzücü.

Mustafa Kemal Atatürk, Bitlis’e geldiği zaman bu camide namaz kılmış. Bu caminin inşaatına baktığınız zaman terk edilmiş olduğunu görüyorsunuz. Vatandaş caminin kabahati adının Atatürk olması diyor. Ulu Önder’in aziz hatırasını yok etmek isteyenler bugün ibadethanenin tadilatını bitirmekten kaçınmaktadır. Halk mahallesindeki camide 1 yıldır ibadet edemiyor.”