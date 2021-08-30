Atatürk’ün o sözü Anıtkabir’e alınmadı! HKP yürüyüşüne polis engeli!





Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünü taşıyan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerinin, Anıtkabir’e yürüyüşünü polis engelledi. HKP üyelerinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde Tandoğan Meydanı’ndan Anıtkabir’e yürüyüşünü polis engelledi. HKP üyeleri geçtiğimiz yıllarda 23 Nisan’da, 19 Mayıs’ta, 30 Ağustos’ta, 29 Ekim’de ve 10 Kasım’da Anıtkabir’e, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı resminin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ve “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” sözlerinin yazılı olduğu bayraklarla Anıtkabir’i ziyaret ediyordu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için Tandoğan Metro Durağı önünde bir araya gelen HKP üyeleri Anıtkabir yürümek istedi. Anıtkabir’e yürüyüşlerine ve Anıtkabir’e girmelerine izin verilmeyen HKP’liler adına HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran açıklama yaptı. “KUVAYİMİLLİYE SAVAŞÇILARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ” Kıran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Değerli Halkımız, Bugün 99 yıl önce Dünya’da Emperyalizme karşı zafere ulaşmış ilk Kurtuluş Savaşı’nın zaferinin perçinlendiği gün. Halkımıza ve Tüm Dünya Halklarına Kutlu Olsun! 30 Ağustos Zaferi’yle; Dünya’nın en büyük silahlarına, en güçlü ordularına sahip ve o güne kadar yenilmez denilen emperyalistlerin yenilebileceğini, halkların Ulusal Kurtuluş Mücadelelerini zafere ulaştırabileceklerini kanıtlamış olduk. Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal ve onun arkadaşları Kuvayimilliye savaşçıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ne yazık ki 99 yıl önce emperyalizmi yenilgiye uğratmış ülkemizde bugün emperyalistler ve işbirlikçileri, ülkemizin bütün olanaklarını ele geçirmiş durumdalar. En başta devlet iktidarı olmak üzere “Keşke Yunanistan Galip Gelseydi” diyenler ve onları yandaşları tarafından ele geçirilmiş durumda. “MUSTAFA KEMAL’DEN KORKUYORLAR” Bu nedenle yıllardır Mustafa Kemal’in Kuvayimilliyeci niteliğini gösteren fotoğrafını ve ona ait Antiemperyalist Ulusal Bağımsızlıkçı sözünü en güzel nitelendiren “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünü taşıyan flamalarla Ata’nın huzuruna gidip saygımızı göstermemize rağmen son 3-4 yıldır bu yasadışı ve keyfi biçimde engelleniyor. Çünkü bugün iktidarı oluşturanlar Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kazanımlarına, Ulusal Kurtuluş Savaşımızda elde ettiğimiz bütün kazanımları bir bir ortadan kaldırmaya çaba gösteriyorlar. Ve bu bayrak ve Mustafa Kemal’in bu portresi onlara deyim yerindeyse beyinlerine bir mıh gibi şunu çaktı: Erken zafer etmeyin. Bu Halk, Bu Ülke Emperyalist yedi düvele karşı elinde hiçbir silah yokken, hiçbir ekonomik olanağı yokken milyonlarca insanı savaşlarda yok edilmişken dişinden tırnağından yeniden ayağa kalktı ve emperyalistleri yenilgiye uğrattı. O nedenle bu flama ve Mustafa Kemal’in bu sözü onların geleceğini gösteriyor. Deyim yerindeyse ölümden korkarcasına Mustafa Kemal’den ve onun bu sözünden korkuyorlar. Biz Mustafa Kemal’in huzuruna parti bayraklarıyla çıkılmayacağını biliyoruz. Dikkat edin bu flamada en ufak Halkın Kurtuluş Partisi’ne ilişkin ne bir logo vardır ne bir söz vardır. Tamamen Mustafa Kemal’in öz portresi ve kendisine ait sözüdür. “İHANETİN ERGEÇ HESABI SORULACAK” O nedenle bu yasağı koyanlara şunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz; Bu yasak Mustafa Kemal’e, Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımıza, Kuvayimilliye Savaşçılarımızın Mücadelesine ihanettir. Her ihanetin olduğu gibi bununda er geç hesabı sorulacak. Mevcut yasalarımıza göre bile bu yapılan suçtur. Bu suça iştirak eden herkesi uyarıyoruz, kanunsuz emri dinlemenin kendisi bile başlı başına suçtur. Bu günler geçecek. Mevcut mahkemelerimizde, mevcut yasalarımızla sadece emri gerçekten yasalardan ve vicdanından alan bağımsız yargı önünde yargılanacaklar. Bu ihanetlerinin hesabını bir bir verecekler. Bunu da akıllarına mıh gibi çaksınlar. 99 yıl sonra bir kez daha haykırıyoruz: Cumhuriyetin yıkılacağını, 2023’te Cumhuriyeti tümüyle ortadan kaldırabileceklerini hayalini kuranlar, “keşke yunan galip olsaydı” diyenler ve bugün ABD Emperyalizmi ve Avrupa Birliği Emperyalizmiyle birlikte Yeni Sevr’i yaşama geçirmek için görev alanlar, en tepeden en alttakine kadar şunu bir kez daha aklınıza sokun: Mustafa Kemal’in İstanbul’a çıktığı gün işgal gemilerine karşı söylediği gibi bir kez daha Halkın Kurtuluş Partisi olarak haykırıyoruz: “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” HKP üyeleri açıklama sırasında, “Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz”, “Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Mustafa Kemal Ölümsüzdür” sloganları attı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #30ağustos #halkınkurtuluşpartisi #atatürk #anıtkabir #erdoğan #akp #saitkıran #gündem #siyaset #politika #haber #yurttaştv