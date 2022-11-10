Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

Yazan:
Alaturka Online
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Ataturk Zeybek Oynarken

Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar. Atatürk’ün Sevdiği Şarkıları Dinleyin.

Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

Ata Barı

Çökertmeden Çıktımda Halilim

Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare

 

Havada Bulut Yok

Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa

Kırmızı Gülün Âli Var

Kışlar Doldu Bugün

Köroğlu Solağı

Mehrali Bey Ağıtı

Mızıka Çalındı Düğünmü Sandın

Sarı Zeybek

Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem

Yanık Ömer

 

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