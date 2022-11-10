Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar. Atatürk’ün Sevdiği Şarkıları Dinleyin.
Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar
Ata Barı
Çökertmeden Çıktımda Halilim
Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare
Havada Bulut Yok
Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa
Kırmızı Gülün Âli Var
Kışlar Doldu Bugün
Köroğlu Solağı
Mehrali Bey Ağıtı
Mızıka Çalındı Düğünmü Sandın
Sarı Zeybek
Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
Yanık Ömer
Merhabalar,
Çok güzel hazırlamışsıız.Elinize sağlık.Bunu [email protected] adresime de yollayabilirmisiniz?Ben aktarmasını bilmiyorum.Çok teşekkürler.Selamlar
SABAHAT ÖZGÜR