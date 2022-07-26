Atatürk’ün Trabzon’da kaldığı konak çürümeye terk edildi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon ziyaretinde kaldığı Kostaki Konağı’nın yılan hikayesine dönen restorasyon çalışmalarını TBMM gündemine taşıdı.

Elif ÇAVUŞ

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 31 Ocak 2018’de 7.5 milyon lira bedelle onarım ve çevre düzenleme ihalesine çıkılan ancak sözleşme şartlarına uymadığı ileri sürülerek anlaşması iptal edilen Kostaki Konağı ile ilgili Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması için TBMM‘ye soru önergesi verdi.

Kaya, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon ziyaretinde kaldığı konakla ilgili Trabzon’a 2,5 yıl sonra atanan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü’ne de çağrıda bulundu.

TRABZON BUNU HAKETMİYOR

Trabzon’da dünyaca ünlü turizm merkezlerinin restorasyon gerekçesiyle plansız ve uzun süreli kapatılması sonucunda Trabzon turizminin büyük yara aldığını ifade eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

*Trabzon’umuzun en görkemli yapılarından bir olan 118 yıllık Kostaki Konağı’mızda 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında 4 yıldır sonuçlandırılamadı.

*İhaleyi alan firmalar, işi yarım bıraktı. Tarihi Konak çatısına brandalar örtülerek yağıştan korunmaya çalışılıyor.

*İçindeki eserler gelişigüzel istiflenerek muhafaza ediliyor. Böyle kıymetli bir yapı sahipsizlikten bahçesinde domates biber ekilir hale gelmiş.

*Burada ne yapılmak isteniyor bilemiyorum. Nereden baksanız her yönüyle tam bir beceriksizlik söz konusu. Trabzon bunu hak etmiyor.

ULU ÖNDER ATATÜRK KONAKTA KALMIŞTI

1900’lü yılların başında yaptırılan tarihi Kostaki Konağı’nın 2001 yılından bu yana Trabzon Müzesi olarak hizmet verdiğine değinen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

*Kostaki Konağı’nda birbirinden değerli arkeolojik ve etnoğrafik eserler sergileniyor.

*Ayrıca Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon’a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde konakladığı yer olması nedeniyle buranın Trabzon ve Trabzonlular için önemi büyük.

*Böyle bir yapının sahipsiz bırakılması, turizm faaliyetlerinden mahrum bırakılması ve göz göre göre çürümeye terk edilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Kültür ve Turizm Bakanlığının acilen buraya bir el atması lazım.

YENİ MÜDÜRE ÇAĞRI

Yeni atanan İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan’a çağrıda bulunan Kaya, “Sayın Müdüre görevinde başarılar diliyorum. Nihayet yaklaşık 2,5 yıl sonra Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne asaleten bir görevlendirme yapıldı. Trabzon’umuzun turizm potansiyeli çok yüksek, bir o kadar da sorunlu. Kostaki Konağı’nın restorasyon sorunu da önümüzde duruyor ve çözüm bekliyor. Sayın Müdürün ilk işlerinden biri de Kostaki Konağı’nın restorasyon ihalesini Bakanlığa onaylatmak ve burayı yeniden ve biran önce turizme açmak olmalıdır” dedi.

“ZİYARETE NE ZAMAN AÇILACAK?”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya TBMM’de verdiği soru önergesinde, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon’umuzun en kıymetli yapılarından biri olan Kostaki Konağı’nın restorasyon ihalesini bir an önce gerçekleştirmelidir ve buradaki çalışmalar işin ehli firmalarca ciddiyetle yürütülerek en kısa sürede tamamlanmalıdır.” diyerek Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

1-Trabzon Müzesi olarak hizmet veren Kostaki Konağı’nın restorasyon ihalesi için bir tarih belirlenmiş midir? Çalışmalara yeniden ne zaman başlanacaktır?

2-Kostaki Konağı’nda 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının 4 yıldır tamamlanamamasının sebebi nedir?

3-Restorasyon işinin yarım bırakılması nedeniyle Kostaki Konağı’nda zarar gören bölümler var mıdır?

4-Kostaki Konağı’ndaki tarihi eserler nerede ve nasıl muhafaza edilmektedir? Bu eserler envanteri tutularak kayıt altına alınmış mıdır? Bu eserlerden herhangi bir kayıp söz konusu mudur?

5-Bakanlığınız Kostaki Konağı’nda 2018 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatmış mıdır?

6-2018’den bugüne gerçekleştirilen restorasyon ihaleleriyle ve yarım bırakılan işlerle ilgili devam eden herhangi bir hukuki süreç var mıdır?

7-Trabzon Müzesi olarak hizmet veren Kostaki Konağı yeniden ziyarete ne zaman açılacaktır?

8-Trabzon’da turizm yatırımları ve alınacak kararlar konusunda neden hep geç kalınmaktadır ve Trabzon’a neden üvey evlat muamelesi yapılmaktadır?

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