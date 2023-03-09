Atatürk’ün ve Erdoğan’ın sözlerini paylaşan doktora soruşturma

Eskişehir’de Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Senem Keser, sağlık ocağının içindeki panolara yazdığı yazılar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇADIRLARI SU BASMIŞ HABERİNİZ VAR MI?”

Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan 15 yıllık doktor Senem Keser, Aile Sağlığı Merkezi’ndeki muayene odasının üzerindeki lcd monitöre Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz 1938’ ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimler için söylediği ‘Giderlerse gitsinler 2022’ sözünü paylaştı. Aile Hekimi ayrıca yine muayene odasının yanındaki yazı tahtasına da ‘Deprem bölgesindeki çadırları su basmış. Haberiniz var m?’ yazısını paylaştı.

“DEVLETİN MERKEZİNDE BU NASIL OLUR?”

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar, aile hekiminin paylaşımlarını sosyal medya hesabına taşıyarak tepki gösterdi. Eskişehir Valiliği ve Sağlık Bakanlığı’nı etiketleyerek paylaşımda bulunan Başkan Akar, ‘Burası Eskişehir’de bir Aile Sağlık Merkezi. Kapıda Dr. Senem Keser ismi yazıyor. Ekrandaki ifadeden kasıt Cumhurbaşkanımız, tahtadaki yazı depreme dair provokasyon değil mi? Devletin sağlık merkezinde bu nasıl olur? Yetkilileri göreve davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADAN AİLE HEKİMİNE DESTEK YAĞDI

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar’ın paylaşımına birçok kesimden tepki yağdı. Sosyal medya takipçileri aile hekiminin yapmış olduğunun doğru olduğunu ifade eden mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

– “Sizin canınız yaşadığımız deprem felaketinde ne kadar yandı bilemiyorum ama sevgili meslektaşımınkinin çok yandığı besbelli. Bunu niye bir acı çığlık olarak göremiyorsunuz acaba? Bakın sayfasında ne çok acı paylaşım var. Burada suç olan ve yalan olan hiçbir şey yok.”

– “İstanbul’da oturup Eskişehir’den aile hekimi hizmeti alabiliyorsak, kaydımı hemen kendisine almak isterim. Gider gelirim ben Eskişehir’e. Ülkeyle ilgili doğru teşhis koyan doktor, mesleğinde de oldukça başarılıdır.”

– “Kardeş sağlığın yerinde değilse bu doktora uğra istersen. Hakaret mi var? Yalan mı var? İftira mı var? Amacın ne senin?”

– “Yanlış bir şey mi yazıyor!?”

– “Eğitimle ilgili sorunu çözüp, Sağlık Bakanlığına geçmeniz iyi olmuş. Nerede provokasyon var Eğitim Bir orada. Sahi biz geçiniyoruz başka zamma gerek yok diyen bir de başkanınız vardı ne oldu? Foto çektirirken kayıp mı oldu?”

– “Yalan olan ne?”

YAZILAR SİLİNDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’nde, Aile Hekimi Senem Keser tarafından muayene odasının giriş kapısı üzerindeki lcd monitöre ve kapı yanındaki yazı tahtasına yazmış olduğu yazıların çekilerek, aile hekimi hakkında tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca aile hekiminin yazmış olduğu yazılar da silindi.