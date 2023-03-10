Atatürk’ün ve Erdoğan’ın sözlerini yan yana paylaşan aile hekimi açığa alındı

Eskişehir’de Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Senem Keser, sağlık ocağının içindeki panolara yazdığı yazılar nedeniyle hakkında açılan soruşturma sonrası açığa alındı.

ATATÜRK’ÜN VE ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI, AÇIĞA ALINDI

Eskişehir Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan 15 yıllık doktor Senem Keser, Aile Sağlığı Merkezi’ndeki muayene odasının üzerindeki lcd monitöre Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz 1938’ ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimler için söylediği ‘Giderlerse gitsinler 2022’ sözünü paylaştı. Aile Hekimi ayrıca yine muayene odasının yanındaki yazı tahtasına da ‘Deprem bölgesindeki çadırları su basmış. Haberiniz var m?’ yazısını paylaştı.

SENDİKA BAKANI İŞARET ETTİ, SORUŞTURMA BAŞLADI

Aile hekiminin paylaşımlarını Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar, sosyal medya hesabına taşıdı. Eskişehir Valiliği ve Sağlık Bakanlığı’nı da paylaşımında etiketleyerek aile hekimini fişleyen Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar, yetkilileri göreve çağırdı.

Akar’ın paylaşımından kısa bir süre sonra aile hekiminin görev yaptığı Eskişehir Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’ne İl sağlık Müdürlüğü’nden ekip gönderildi. Yazılan yazılar fotoğraflanıp belgelendikten sonra silindi. Aile hekimi Senem Keser hakkında da soruşturma açıldı. Soruşturmanın ardından ise Aile Hekimi Keser görevinden açığa alındı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI

Aile Hekimi Senem Keser’in, Eskişehir Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’nde yazdığı yazıları sosyal medya hesabından paylaşan Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar’a tepki yağmıştı. Sosyal medya takipçileri aile hekimine destek mesajları ile duygularını dile getirmişti. Aile Hekimi Senem Keser’e bir destek de Eskişehir Bilecik Tabip Odası’ndan geldi.

“PAYLAŞIM İHBAR KABUL EDİLMİŞ”

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel yaptığı açıklama ile Aile Hekimi Senem Keser’e destek çıkarak başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Başkan Şenel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Senem Keser’in kapısı üzerindeki ekranda Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözü ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ ve şu anki Cumhurbaşkanının söylediği diğer veciz! söz ‘Giderlerse Gitsinler’ yazıları ile ilan panosunda yazılı ‘Deprem bölgesindeki çadırları su basmış. Haberiniz var m?’ yazıları fotoğraflayıp sosyal medyada provakatif bir şekilde paylaşan Eskişehir Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanının paylaşımını Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ihbar kabul etmiş olup; meslektaşımız hemen karakola ve Sağlık Müdürlüğüne çağrılmış, acilen adli ve idari soruşturma açılmıştır.

Adli soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılan arkadaşımız ne yazık ki Sağlık Müdürlüğü’nce görevinden açığa alınmıştır. Biri toplumuzun gönlünde olumlu, diğeri hafızamızda olumsuz iz bırakan sözler üzerinden düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak anlam çıkarmak, ayrıca deprem bölgesindeki çadırların yağmur sularının basması tüm basında haber olarak yayınlanmışken, bu yazıyı da daha yürürlüğe girmemiş dezenformasyon yasası kapsamındaki suçlar içine sokmaya çalışmak, açıkça suç yaratmaya çalışmaktır.

Ayrıca sosyal medyada paylaşıldıktan 2-3 saat sonra yıldırım hızıyla Ankara’dan müfettişlerin gelip meslektaşımızın hemen açığa alınması da dikkat çekicidir. Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Dr. Senem Keser’in ifade özgürlüğü kapsamındaki yazıları nedeniyle başlatılan soruşturmaları kınıyoruz. Meslektaşımızın derhal görevine iade edilmesini istiyoruz.”