Athena Gökhan’ın tepkisi sosyal medyayı sallamıştı! Bakan Koca’dan cevap geldi

Her geçen gün rekor seviyede artan corona virüsü vaka sayılarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sorumlu “84 milyon Türkiye vatandaşıdır” sözlerine ünlü sanatçı Gökhan Özoğuz’dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından Bakan Koca’yı etiketleyen Özoğuz, şu ifadeleri kullandı;

“Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum ya? 1 senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum, kongre falan da yok. Sayın Fahrettin Koca aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi aşılasanız acaba, belki biter virüs. Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?”

BAKAN KOCA’DAN CEVAP GELDİ

Gökhan Oğuz’un bu tepkisine Bakan Koca’dan da cevap geldi. Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok.”

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