Atiba: Heykel olayı çok iddialı bir konu

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan ve 3 de asist yapan Atiba Hutchinson, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Atiba, “Benim adıma iyi bir gündü. Özellikle 2. yarıda iyi işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. İlk gol buzu kırdı. Golden sonra akıcı bir oyun oynamaya başladık. Gol gerginliği de dağıttı. Devre arasından önce kazanmak önemliydi, bunu başarmak da güzel oldu” dedi.

“BU BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Heykelinin dikilmesi gündemde olan tecrübeli oyuncu, “Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu. Ben mümkün olduğunca tevazu göstermeye çalışıyorum ama bu beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.