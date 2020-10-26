Atıcılık sporcuları salgına rağmen hedefi 12'den vurdu

ERZİNCAN (AA) – KEMAL ÖZDEMİR – Erzincan'da atıcılık sporunda gösterdikleri üstün performans ve elde ettikleri Türkiye takım rekoru ile dikkati çeken sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında antrenmanlarını evden çevrim içi olarak sürdürüyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor'da faaliyet gösteren sporcular, 10-15 yaş grubu öğrenciler arasından sportif yetenek taraması sonrası atıcılık ekibine seçiliyor.

Yaklaşık 2 yıllık bir eğitimin ardından müsabakalara katılan ve yaşları 12 ile 50 arasında değişen takımın 52 kişilik lisanslı sporcusundan 33’ü kadınlardan oluşuyor.

Atıcılıkta şu ana kadar katıldıkları müsabakalarda 430 madalya, 78 kupa kazanan çoğunluğu genç kızlardan oluşan sporcular, dört Türkiye rekoruna sahip.

Kovid-19 salgını nedeniyle antrenmanlarına kısa bir süre ara veren sporcular, çevrim içi olarak evden irtibat kurdukları antrenörleri gözetiminde günde çift antrenman olmak üzere haftanın 7 günü çalışmalarını sürdürüyor.

Pandemiye rağmen antrenman ve lig müsabakalarında rekorlarını yenileyen sporcular, yıl sonunda yapılması planlanan Türkiye şampiyonasında bu rekorlarını tescil ettirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Takımın atış antrenörü Tuğrul Karanlık, AA muhabirine, her gün sıkı bir eğitim ve disiplinle antrenmanlarına çevrim içi devam ettiklerini söyledi.

– Takımdaki sporcuların çoğunluğu kadınlardan oluşuyor

Tuğrul Karanlık, takımlarının büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Poligonumuz son sistem elektronik cihazlarla donatılmış, Türkiye'de ilk beş arasında bulunan poligonlardan birisi. Şu anda 52 sporcumuz var ve ortalama 47 sporcu ile antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Sporcularımızın çoğunluğu kadınlar oluşturmakta. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı spor branşları hariç antrenmanlar durdurulmuştu. Biz o dönemde silahları sporcularımıza zimmetleyerek evlerine gönderdik ve internetten bağlantı gerçekleştirerek antrenmanlarımıza devam ettik. Yakın zamanda yaptığımız lig müsabakalarında birkaç sporcumuz Türkiye rekorunu şu anda geçmiş durumda. Kısmet olursa bunu da yıl sonunda düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında ispat edeceğiz."

– Hedefleri Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak

Sporcuları ile sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Karanlık, "Bugüne kadar sporcularımızın elinde 4 Türkiye rekoru bulunuyor. Bunun yanı sıra 78 kupa ve 430 madalyamız var. Milli takımda bir sporcumuz, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda da yarışmış bir sporcumuz ve yine mili takım aday kadrosunda sporcularımız bulunmakta. Hedefimiz şehrimizi, ülkemizi, yurt dışı platformlarda zirveye taşıyarak Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak." diye konuştu.

Milli takım sporcusu olarak Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etme gururunu yaşamak istediğini ifade eden sporculardan Yusuf Karabina ise şunları kaydetti:

"Bu spora küçük yaşlarda arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Hedefim ilk başlarda asker olmaktı ancak atıcılık sporunu sevince kendimi burada geliştirmek istedim. Şu anda hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Takım ve ferdi olarak birçok Türkiye rekoru ve şampiyonluğum var. Pandemi sürecinde internet üzerinden çevrim içi olarak antrenmanlarımıza hocalarımızın gözetiminde devam ettik. Bunun çok faydasını gördük ve formdan düşmemiş olduk."

Sporculardan Zeynep Ulutaş da babasının tavsiyesiyle iki yıldır atıcılık sporu yaptığını söyleyerek, "Spora ilk başladığımda çok meraklı değildim ancak sonrasında çok sevdim. Kız arkadaşlarıma da bu sporu öneriyorum. Her ne kadar erkeklerin yapmış olduğu bir spor olsa da kadınlar da bu branşta çok başarılı oluyor. Pandemi sürecinin bizi kötü etkileyeceğini düşünmüştüm ancak tam tersine antrenörlerimiz ile çevrim içi olarak antrenmanlarımıza devam ettiğimiz için başarımız daha da yükseldi. Ben kız erkek, yaşlı, genç demeden herkese bu sporu öneriyorum." şeklinde konuştu.

