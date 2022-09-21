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Atılım Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesi alıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek.

Yayınlanma:

Atılım Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 06.10.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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