Atilla Yeşilada : Pandeminin faturası gelmeye başladı

Dünya ekonomisi 2008-2009 Büyük Finansal Kriz’den bu yana ilk kez daralacak.

Bu görüş şahsıma ait değil, IMF’ye ait. Bütün ulus-üstü kuruluşlar ve global yatırım bankalarının büyüme tahminlerini daralmaya revize ettiğini görüyorum. 2021’i kurtarmak için de Covid-19 salgınının yazın bitmesi gerekecek. Ek olarak, dolar kıtlığı biraz yatışsa da, hala bir mali kriz ihtimalini göz önüne almamız gerekiyor.

Covid-19 artık Türkiye’de de salgın. Anketlere göre belki halkımızın %50’si ya tedbir almıyor, ya da “bana bulaşmaz” diyor. Bu düşünce salgının yayılması için adeta yakıt mahiyetine, çünkü bu kesim virüsün daha kolay bulaşmasını sağlayabilir. Epideminin ekonomik faturası da çıkmaya başlıyor. Mart iş dünyası güven endekslerinde inşaat hariç daralmalar gözledik. Kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankaları da büyüme tahminlerini aşağı revize etmeye başladılar. Otomotif, tekstil-hazır giyim ve perakende de fabrikalar faaliyetleri durduruyor.

Türkiye’nin bu sene büyümesi artık çok zor. Ne kadar daralacağını ise hükümetin alacağı önlemlerin etkinliği ve turizm sezonu belirler.