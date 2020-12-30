Atina’dan tahrike devam

Ziyaretin fotoğrafları Yunan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlandı. Aynı gün Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da işgal altındaki Koyun, Eşek ve Bulamaç adalarına ziyaret düzenlemişti.
Adalar konusundaki çalışmalarıyla da bilinen Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Sakelaropulu’yu adaya taşıyan helikopterin Türk hava sahasını 6 mil ihlal ettiğini öne sürdü.
Katerina’nın ada turu sırasında Yunan SAT komandoları güvenlik önlemi aldı.
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