Atina’dan tahrike devam

Yazan:
Alaturka Online
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Ziyaretin fotoğrafları Yunan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlandı. Aynı gün Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da işgal altındaki Koyun, Eşek ve Bulamaç adalarına ziyaret düzenlemişti.

YUNAN ASKERİ ANITINI ZİYARET ETTİ
Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis’in eşlik ettiği Sakelaropulu, adadaki Yunan anıtına da gitti.

Adalar konusundaki çalışmalarıyla da bilinen Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Sakelaropulu’yu adaya taşıyan helikopterin Türk hava sahasını 6 mil ihlal ettiğini öne sürdü.

Katerina’nın ada turu sırasında Yunan SAT komandoları güvenlik önlemi aldı.

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