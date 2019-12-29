Atiye nerede çekiliyor, hangi kitaptan uyarlandı?

Netflix’in yeni dizisi Atiye görücüye çıktı. İzleyicilerden olumlu dönüş alan dizinin çekildiği mekan ve senaryosunun nereden, hangi kitaptan uyarlandığı merak ediliyor. Atiye dizisinin senaryosu Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek yazıldı. Peki Atiye nerede çekiliyor?

İzleyicilerden iyi not alan Atiye dizisi hakkında çeşitli detaylar merak ediliyor. Kitaptan uyarlama dizi Atiye’nin nerede çekildiği ise bu konuların başında geliyor. İ;şte Atiye dizisinin çekildiği mekanlar…

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul’da çekilmeye başlanan dizinin çekimlerinin bit kısmı ise Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin çeşitli illerinde yapıldı. Ayrıca tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de çekimlerin bir kısmı geçekleştirildi.