Atlanta’da 3 Masaj Salonuna Saldırılar

Atlanta ve çevresinde üç ayrı masaj salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililere göre saldırılarda en az yedi kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Asyalı kadınlar olduğu belirtildi.

AP haber ajansına göre yetkililer önce Cherokee ilçesinde akşamüstü saatlerinde bir masaj salonunda düzenlenen saldırıda üç kişinin öldüğünü, iki kişininse yaralandığını bildirdi.

Daha sonra Atlanta’da bir caddenin iki yakasında karşılıklı bulunan iki masaj salonuna düzenlenen saldırılarda da dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer Atlanta’daki saldırıyla Cherokee ilçesindeki saldırıların birbiriyle bağlantılı olup-olmadığını araştırıyor. Cherokee ilçesi Atlanta’nın 50 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

Yetkililer Cherokee ilçesinde görülen koyu renkli cip kullanan bir şüpheliyi arıyor.