Atlantic Council: Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde sonucu belirleyebilir

ABD’li düşünce kuruluşu Atlantic Council’ın internet sitesinde yayımlanan makalede, Türk SİHA’larının Rusya’yı Ukrayna’yı işgalden caydırabileceği yorumu yer aldı. Türkiye’nin ürettiği SİHA’ların daha önce İdlib’de Rus ve Suriye güçlerini engellediği, geçen sene de Dağlık Karabağ’da Azerbaycan lehine çok etkili olduğu kaydedildi.

Sozcu.com.tr

Rusya‘nın Ukrayna’yı işgal edeceğine ilişkin endişeler bölgede tansiyonun yükselmesine yol açarken, ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantic Council, Türkiye’nin krizdeki rolüne ilişkin bir makale yayımladı.

Atlantic Council’ın internet sitesinde yayımlanan, eski ABD’li diplomat Matthew Bryza ve Atlantic Council Türkiye Ofisi Direktör Yardımcısı Grady Wilson imzalı makalede, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya’yı Ukrayna’yı işgalden caydırmaya çalıştığı, NATO üyesi Türkiye’ninse bu konuda özellikle SİHA gücüyle daha önce başarılı olduğu kaydedildi.

Türkiye-Rusya hattında son dönemdeki yakınlaşmaya dikkat çekilen “Türkiye, Rusya-Ukrayna anlaşmazlığında sonucu belirleyebilir” başlıklı makalede, Türkiye’nin son yıllarda NATO’dan uzaklaşarak Rusya’ya yöneldiği, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararının ABD’yle tansiyonu yükselttiği hatırlatıldı.

Öte yandan Türkiye-Rusya ilişkilerinin karmaşık olduğu, rekabet ve işbirliğiyle belirlendiği kaydedilen yazıda, birçok alandaki ortak çıkarlara karşın Türkiye’nin Kırım’ın ilhakına karşı çıkarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediği belirtildi.

‘TÜRKİYE’NİN UKRAYNA’YA SİHA SATIŞI, RUSYA’YI RAHATSIZ EDİYOR’

Türkiye’nin son dönemde Ukrayna’yla savunma anlaşmasına ağırlık vererek Rusya’nın tepkisine rağmen ülkeye SİHA satışına devam ettiği hatırlatılan yazıda, şu ifadeler yer aldı:

“Ankara, Moskova’nın saldırganlığına, NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan’ı kapsayacak şekilde genişlemesini en çok destekleyen ülkelerden biri olarak yanıt verdi; hatta bu süreçte Ukrayna’daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklifinde bulunmuştu.”

Türkiye’nin ürettiği SİHA’ların daha önce Suriye’nin İdlib kentinde Rus ve Suriye güçlerini engellediği, geçen sene de Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan savaşta da Azerbaycan lehine çok etkili olduğu kaydedildi.

Makalede, Rusya’nın Türkiye’nin SİHA’larıyla ilgili endişelerini ortaya koyduğuna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu ay başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘la görüşmesinde, Ukrayna’nın kullandığı Bayraktar SİHA’larıyla ilgili rahatsızlığını dile getirdiğine dikkat çekildi.

Atlantic Council’in yazısında, Türkiye’nin askeri alandaki kararlılığının ve diplomasideki ılımlı yaklaşımının, Rusya’ya karşı NATO’ya önemli olanaklar sağladığı yorumu yer aldı.

Öte yandan Rusya’nın, muhtemelen ortak çıkarlar ve Ankara ile NATO’daki müttefikleri arasında gerilimi artırmak için Ankara’yı uzaklaştırmamak üzere temkinli davrandığı kaydedildi.

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