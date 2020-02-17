Atletico Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid Liverpool maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Devler liginde son 16 turu ilk maçları 18 Şubat Salı akşamı Atletico Madrid-Liverpool arasındaki maçla başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Atletico Madrid Liverpool maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

ATLETİCO MADRİD LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid sahasında (Estadio Metropolitano) İngiliz devi Liverpool’u konuk ediyor. 18 Şubat Salı akşamı saat 23.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports HD2 kanalından canlı yayınlanacak.

Atlético teknik direktörü Diego Simeone : “Eleştiri gerekli ve gelişmemize yardımcı oluyor. Önümüzde sert bir rakip var. Stadyumumuz bize çok yardımcı olacak, ancak önemli olan tek şey sahada olan şey. Oyun başladığında her şey olabilir. Takımda iyimserlik ve arzu görüyorum. ”

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp: “[Atlético Madrid] bizim gibi bir takıma karşı oynamadı. Bunu unutmamalıyız. Biz de örgütlüyüz, futbol oynuyoruz, oyunun farklı yönleri var. geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazananlar gibi hissediyorum, bu yıl yarışmacılardan biriyiz. İstanbul’da olmak istiyoruz. “