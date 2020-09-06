Atletizmde heptatlon ve dekatlonda şampiyonlar belli oldu

ANKARA (AA) – Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yapılan çoklu branşlar birinciliğinde heptatlonu Beyzanur Yavuz, dekatlonu ise Yavuz Şalkacı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde düzenlenen şampiyona sona erdi.

Söz konusu pistte 20 yıl sonra düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda çoklu branşlarda yarışan Beyzanur Yavuz ile Yavuz Şalkacı ilk kez Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Eskişehir'deki deneme yarışmasında kadınlar yedili branş heptatlonda en iyisini yapan Beyzanur Yavuz, bu derecesini İstanbul'da 4600 puanın üzerine çıkardı. 20 yaşındaki Beyzanur, iki günlük yarış sonunda 4 bin 620 puan toplayarak Türkiye şampiyonu oldu. Beyzanur böylece heptatlon tüm zamanlar listesinde 12. sıraya yükseldi.

Erkekler dekatlonda ise Yavuz Şalkacı, Türkiye şampiyonu oldu. 21 yaşındaki Yavuz, 5 bin 997 puanla kariyerinin en iyi derecesine imza attı.