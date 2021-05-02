Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapıldı

MERSİN (AA) – Türkiye Atletizm Federasyonunca Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi.
Kadın ve erkeklerde, çeşitli kategorilerde düzenlenen şampiyona, Yenişehir ilçesindeki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulandığı organizasyonda, sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.
Seyircisiz gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle:
– Büyük Kadınlar
1. Yayla Kılıç: 34:00.08
2. Fatma Demir: 34:00.38
3. Şeyma Yıldız: 34:45.86
– 23 yaş altı Kadınlar
1. Dilek Öztürk: 35:06.65
2. Emine Akbingöl: 35:29.76
3. Sabriye Güzelyurt: 37:32.36
– 20 yaş altı Kadınlar
1. Hacer Yılmaz: 43:24.21
2. Zerda Biral: 47:07.54
– Büyük Erkekler
1. Ömer Alkanoğlu: 29:41.10
2. Jalil Nasseri: 30:55.07
3. Murat Emektar: 30:55.62
– 23 yaş altı Erkekler
1. Ramazan Baştuğ: 29:31.26
2. Ömer Amaçtan: 30:11.10
3. Kenan Sarı: 31:14.03
– 20 yaş altı Erkekler
1. Okan Yumuk: 37:03.10
2. Alper Öcal: 37:55.17