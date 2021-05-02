Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapıldı

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Alaturka Online
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MERSİN (AA) – Türkiye Atletizm Federasyonunca Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi.

Kadın ve erkeklerde, çeşitli kategorilerde düzenlenen şampiyona, Yenişehir ilçesindeki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulandığı organizasyonda, sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Seyircisiz gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle:

– Büyük Kadınlar

1. Yayla Kılıç: 34:00.08

2. Fatma Demir: 34:00.38

3. Şeyma Yıldız: 34:45.86

– 23 yaş altı Kadınlar

1. Dilek Öztürk: 35:06.65

2. Emine Akbingöl: 35:29.76

3. Sabriye Güzelyurt: 37:32.36

– 20 yaş altı Kadınlar

1. Hacer Yılmaz: 43:24.21

2. Zerda Biral: 47:07.54

– Büyük Erkekler

1. Ömer Alkanoğlu: 29:41.10

2. Jalil Nasseri: 30:55.07

3. Murat Emektar: 30:55.62

– 23 yaş altı Erkekler

1. Ramazan Baştuğ: 29:31.26

2. Ömer Amaçtan: 30:11.10

3. Kenan Sarı: 31:14.03

– 20 yaş altı Erkekler

1. Okan Yumuk: 37:03.10

2. Alper Öcal: 37:55.17

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