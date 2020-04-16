ATO Başkanı Baran’dan kamu bankalarına teşekkür, özel bankalara çağrı:

ANKARA (AA) – Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini minimuma indirmek açısından kamu bankalarının gösterdiği gayretin takdire şayan olduğunu belirterek, "Reel sektörün finansman ihtiyaçları için başvurduğu özel bankaların bu süreçte sergilediği yaklaşım anlaşılabilir değil. Bugün değilse ne zaman? Bizim üyemizin desteğe ihtiyaç duyduğu gün bugün." ifadelerini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyanın daha önce hiç tecrübe etmediği bir süreç yaşadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin, pandemi sürecinin ağır ekonomik ve sosyal sonuçlar ortaya çıkarmaması için özel çaba harcadığına işaret eden Baran, bu süreci başarıya ulaştıracak yegane yolun "birlik ve beraberlik" olduğunu vurguladı.

Baran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çatısı altında yer alan bankaların aynı sorun karşısında eşit sınav veremediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün ekonomiye etkilerini minimuma indirmek açısından kamu bankalarının gösterdiği gayret takdire şayan. Reel sektörün finansman ihtiyaçları için başvurduğu özel bankaların bu süreçte sergilediği yaklaşım ise anlaşılabilir değil. Bugün değilse ne zaman? Bizim üyemizin desteğe ihtiyaç duyduğu gün bugün."

Bankacılık sisteminin temel motivasyonunun kar olduğunu reel sektörün çok iyi bildiğini belirten Baran, "Hiçbir üyemiz 'Ben finansman ihtiyacımı karşılayayım da banka kar etmesin.' demiyor zaten. Bu süreçte sadece kar odaklı yaklaşım sergilemek, bankacılık gibi kamusal bir görevin sorumluluğuyla bağdaşmaz. Özel bankalar iyi zamanda kar artırıp kötü zamanda meydanı terk edip kenara çekilemez." değerlendirmesinde bulundu.