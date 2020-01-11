ATP Cup’ta İspanya finalde

ATP Cup’ta İspanya, Avustralya’yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Yarın oynanacak finalde Sırbistan ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Eşleşmenin ilk müsabakasında Roberto Batista Agut ile Nick Kyrgios karşı karşıya geldi. Agut 6-1 ve 6-4’le net bir galibiyet aldı ve İspanya’yı öne geçirdi.

Eşleşmenin ikinci müsabakası ise ciddi oranda heyecana sahne oldu. Alex de Minaur, klasman lideri Rafael Nadal ile karşılaştı ve ilk seti 6-4’le galip kapadı. İkinci set yoğun bir çekişmeye sahne olurken Nadal 7-5’le seti alarak maça denge getirdi. Son sette direnci kırılan de Minaur yalnızca bir oyun kazanabildi ve Nadal seti 6-1’le kazanarak müsabakanın galibi oldu.

Son ve çiftler müsabakasında Pablo Carreno Busta/Feliciano Lopez ikilisi, Chris Guccione/John Peers ikilisi karşılaştı.