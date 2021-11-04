ATSO: Antalya turizmde halen 2019’un yarısında

Antalya’nın yıl sonuna kadar toplam 9,5 milyon turist ağırlanması beklense de rakamların pandemi öncesi dönemin altında kalması buruk bir sevince yol açıyor. ATSO Başkanı Davut Çetin, “Turizm rakamları sevindirici ancak halen 2019’un yarısındayız” dedi.

İsmail AKIN

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın henüz pandemi etkisinden çıkamadığını belirterek, “Umarım yıl sonu itibarıyla 9-9,5 milyon civarında turisti ağırlamış olacağız. Bu Antalya için oldukça sevindirici olsa da halen 2019 yılında aldığımız turist sayısının yüzde 60’a yakın bir kısmını misafir edebildik” dedi.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Akdeniz Bölge Müdürü Mikail Özdemir ve Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü Hacı Bekdur, ATSO Başkanı Davut Çetin ile bir araya geldi.

Görüşmede Antalya ekonomisi, sektörler, ATSO üyelerinin talep ve beklentileri konuşuldu.

‘PANDEMİDE YÜZDE 15 KÜÇÜLDÜK’

Antalya ekonomisinin pandemiden en çok zarar gören kent olduğunu vurgulayan Çetin, “Ekonomimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15 küçüldü. Bu çok büyük bir rakam. Bu küçülme kentte yaşan herkesin ekonomik anlamda küçülmesine yol açtı” dedi.

Çetin, “Bu dönemi atlatırken üyelerimizin en önemli destekçisi bankalar oldu ve olmaya devam ediyor” dedi.

HALKBANK YÖNETİMİNDEN DESTEK VURGUSU

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil ise, banka olarak kente özel bir önem verdiklerini dile getirdi.

Antalya ekonomisinin güçlenmesi için ellerinden gelen her desteği vermeye hazır olduklarını da söyleyen Özdil, “Özellikle pandemi döneminde Antalya’daki yatırımcılara olabileceğimiz kadar destek olmaya özen gösterdik. Bunu önümüzdeki süreçlerde de göstereceğiz” diye konuştu.



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