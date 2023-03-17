Atsu, Gana gelenekleriyle son yolculuğuna uğurlandı!

Hatay’daki evinin depremde yıkılmasıyla enkaz altında kalarak can veren Christian Atsu için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi. Gana geleneklerine uygun ritüellerin hakim olduğu törende sevenleri talihsiz futbolcu için gözyaşı döktü.

18 Şubat’ta enkaz altında cansız bedenine ulaşılan Ganalı futbolcunun cenazesi, önce Hatay’dan Adana’ya, oradan uçakla İstanbul’a getirildi. Cenaze, İstanbul’un ardından da Türk Hava Yolları’na ait uçakla, Gana’nın Başkent’i Akra’ya ulaştı.

Hatay’daki evinde depreme yakalanmasının ardından on ikinci günde enkaz altından cansız bedeni çıkarılan 31 yaşındaki futbolcunun naaşı, ardından ülkesine nakledilmişti. Uzun bir süredir taziyeler için bekletilen ve ülke geleneklerince anma programları yapılan cenaze ardından toprağa verildi. Anma mahiyetindeki çeşitli dans figürleri, müzik sesleri ve yakılan tütsülerin kokuları eşliğinde icra edildi.

ÜNLÜ FUTBOLCULAR CENAZEDE YER ALDI

Cenaze törenine ülke futbolundan, siyasetçilere kadar bir çok kişi katıldı. Devlet evindeki törene basın mensupları akreditasyonla alındı. Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Chris Hughton, Togolu ünlü futbolcu Emmanuel Adebayor, Sulley Muntari, Asamoah Gyan, Agyeman Badu ve Haminu Dramani gibi bir çok futbolcu da meslektaşlarını son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu.

Christian Atsu’nun eşi Marie-Claire Rupio, İngiltere’den üç çocuğu birlikte geldiği Afrika ülkesinde törene katılanlar arasındaydı. Zaman zaman oldukça duygusal anların yaşandığı törende ağıtlar da yakılırken, Rupio da göz yaşlarını tutamadı. Marie-Claire Rupio’nun ölen eşi için yazdığı duygusal veda mesajı da yürekleri burktu.

ÜNLÜ İSİMLER ZİYARETE GELDİ

Ada Foah’taki aile evi cenaze öncesi baş sağlığı ziyaretlerinin adresi olmuştu. 31 yaşında ölen futbolcunun sevenleri, arkadaşları ve yetkililer aileyi ziyaret ederek taziyeleri iletti. Ganalı eski milli futbolculardan Stephen Appiah, Asamoah Gyan, Sulley Muntari, Agyeman Badu ve Haminu Dramani gibi isimler ziyarete gelen isimler arasında yer aldı.

Futbolculuğu döneminde yaptığı bağışlar ve yardımlarla bilinen oyuncunun vefatının ardından, zamanında yaptığı bir yardım daha ortaya çıktı. Nijeryalı ünlü komedyen Craze Clown, Christian Atsu tarafından üniversite eğitim masraflarının karşılandığını açıkladı.

PAYLAŞIMI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Ganalı milli futbolcu ile o döneme ait olduğu görülen mesajlaşmalarının görüntüsünü de yayınlayan Craze Clown’ın paylaşımında Atsu’nun kendisine ne kadarlık bir maddi yardıma ihtiyacı olduğunu sorduğu, ardından okulunu bitirmesini ve iyi bir iş bulmasını sağlayacağı sözü verdiği görülüyor. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede 2.7 milyon kez görüntülenirken onbinlerce beğeni aldı.