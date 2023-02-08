Atsu’nun menajerinden açıklama! İşte son durumu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altında bırakan deprem felaketinde Hatayspor’un Ganalı yıldızı Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı.

Yerli ve yabancı birçok basın kuruluşu Christian Atsu’dan gelecek haberi merakla bekliyordu. Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat müjdeli haberi vermişti.

‘YARALI OLARAK ÇIKARILDI’

Radyo Gol’e konuşan Özat, “Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz.” dedi.

“TEDAVİ ALTINDA”

Radyospor’a bağlanan Mustafa Özat yaptığı açıklamada, “Cristian Atsu şu anda hastenede tedavisi devam ediyor. Ayağı yaralı ancak şu anda detaylı bilgi bilmiyorum. Hayatta olduğu için çok mutluyuz. Taner Savut hocamız için de dua ediyoruz. İnşallah güzel haberler alırız. Hatay’ın yarısı gitti, şehir çok kötü durumda. Hatay’daki felaketin boyutunun ne kadar ciddi olduğu dün gece algılandı. Karayolu açık, şehir gidişinde kontroller var. Bugün yardımlar gelmeye başladı. Hatay Devlet Hastanesi maalesef yıkıldı.” ifadelerini de kullanmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye’yi adeta yasa boğan depremlerden en fazla etkilenen Atakaş Hatayspor oldu. Bordo-beyazlı kulübün Ganalı futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kaldı. Hatayspor’un önceki gün Kasımpaşa’yı 1-0 yendiği maçın 90+7. dakikasında frikikten attığı güzel golle takımını galibiyete taşıyan 31 yaşındaki Atsu’ya gün boyu süren çalışmalara rağmen ulaşılamamıştı.

MENAJERİ DEPREM ÖNCESİ YAŞANANLARI ANLATTI

Mirror’da yer alan habere göre Atsu’nun Londra’daki menajeri Nana Sechere, deprem öncesi anlarını ve Atsu’nun yaşadıklarını anlattı.

Atsu’dan en son Pazar günü gece yarısı haber aldığını belirten Sechere, futbolcunun geç saatlere kadar bir arkadaşının evinbde olduğunu ve depremden yalnızca 20 dakika öncesinde kendi evine geçtiğini şu sözlerle belirtti: “Saat yaklaşık 3.30’da kadar bir arkadaşının evindeydi. Kendi evine dönüşü yaklaşık yarım saat sürdü ve 20 dakika sonra deprem meydana geldi. Sabah 5’te bir kulüp yetkilisinden Christian’dan haber alıp almadığımı soran bir telefon alana kadar hiçbir şey bilmiyordum. Bana Christian’ın binasının tamamen yıkıldığını ve ona ulaşamadıklarını söyledi.”

‘UYANIK OLDUĞUNU UMUYORDUM’

Kulüp yetkililerinin Atsu’ya ulaşmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını da aktaran menajer, “Uyanık olduğunu ve depremin o uyurken olmadığını umuyordum. 11 katlı bir binanın dokuzuncu katındaydı. Kulüp yetkilileri onu bulmama yardım etmeye çalışıyorlardı ama bu çok zordu çünkü anlaşılır bir şekilde kendi arkadaşlarını ve ailelerini de bulmaya çalışıyorlardı.” dedi.

‘İLK RESMİ HABER SALI GÜNÜ GELDİ’

Atsu’nun durumu hakkında ilk resmi bilgiyi Salı günü öğrendiğini de dile getiren Sechere, “İngiltere ve Gana’dan Christian’ın güvende olduğuna dair birçok bilgi vardı, ancak aldığım ilk resmi onay Salı sabahı saat 6’da kulüpten geldi.” ifadelerini kullandı.

‘DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER’

Atsu ile henüz irtibat kuramadığını da söyleyen Sechere, “Bana hastanede olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söylediler. Telefonu yok ve hepimiz gibi numaralarını ezbere hatırlamıyor, bu yüzden onunla konuşmak için beklemeye devam etmem gerekiyor.”