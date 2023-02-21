Atsu’yu unutmadı! WhatsApp yazışmalarını paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Rönesans Rezidans’ta enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Hataysporlu Christian Atsu’nun ölümü tüm Afrika’da geniş yankı uyandırdı. 18 Şubat’ta enkaz altında cansız bedenine ulaşılan Ganalı futbolcunun cenazesi, önce Hatay’dan Adana’ya, oradan uçakla İstanbul’a getirildi. Cenaze, İstanbul’un ardından da Türk Hava Yolları’na ait uçakla, Gana’nın Başkent’i Akra’ya ulaştı.

ASKERİ TÖREN

Akra’daki Kotoka Uluslararası Havalimanı’nda Atsu’nun tabutu, Gana bayrağına sarılı şekilde askerler tarafından taşındı. Havalimanı’ndan Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia’nın yanı sıra bakanlar, Atsu’nun ailesi ve vatandaşlar hazır bulundu.

ÜLKESİNDE ÇOK SEVİLİYORDU

Ülkesindeki birçok kişiye yardım eden, okullar yaptıran, gençlere ve çocuklara spor malzemeleri desteği sağlayan Atsu, bu özelliğiyle herkesin büyük sevgisini kazanmıştı.

ÜNLÜ KOMEDYEN AÇIKLADI

Futbolculuğu döneminde yaptığı bağışlar ve yardımlarla bilinen oyuncunun vefatının ardından, zamanında yaptığı bir yardım daha ortaya çıktı. Nijeryalı ünlü komedyen Craze Clown, Christian Atsu tarafından üniversite eğitim masraflarının karşılandığını açıkladı.

‘HUZUR İÇİNDE UYU KARDEŞİM’

Gerçek ismi Emmanuel Ogonna Iwueke olan ve Craze Clown olarak bilinen aynı zamanda doktor da olan tanınmış kişilik, twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve şunları yazdı:

“Christian 2015 yılından beri beni destekliyordu. Babamı kaybettiğimde bana ulaştı, ben mezun olana kadar masraflarımı karşılamayı teklif etti ve bunu gerçekleştirdi. Sen benim büyük bir dostum oldun Chris ve seni kesinlikle özleyeceğim. Gerçekten gözyaşlarımı tutamıyorum. Huzur içinde uyu kardeşim.”

PAYLAŞIMI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Ganalı milli futbolcu ile o döneme ait olduğu görülen mesajlaşmalarının görüntüsünü de yayınlayan Craze Clown’ın paylaşımında Atsu’nun kendisine ne kadarlık bir maddi yardıma ihtiyacı olduğunu sorduğu, ardından okulunu bitirmesini ve iyi bir iş bulmasını sağlayacağı sözü verdiği görülüyor. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede 2.7 milyon kez görüntülenirken onbinlerce beğeni aldı.