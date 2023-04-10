Attila Szalai penaltı açıklaması: Valencia, ‘vurdu’ diyor

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertli futbolcu Attila Szalai, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu bir maç olduğuna dikkat çeken Szalai, “Özellikle ilk yarı göstermiş olduğumuz performans iyi değildi. Gol de yedik ama takım olarak iyi bir reaksiyon koyduğumuzu düşünüyorum. Miha’nın da atmış olduğu harika golle beraber geri dönmesini bildik. İyi bir oyun ortaya koyduk. Tanrıya şükür maçı da döndürdük. İyi bir çaba sergiledik ve genel anlamda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. 3 puan için çok mutluyum. Bu zor deplasmandan 3 puanla dönmek önemliydi. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Korner öncesinde gol atacağımı hissetti’

Miha Zajc’ın harika bir oyuncu olduğunu belirten Szalai, “Gerek paslarıyla, gerek uzaktan attığı şutlarıyla olsun kaliteli bir oyuncu. Geçmişte de zaten bu golleri görmüş, o kalitesini görmüştük. Harika bir tekniğe sahip. Tekrar onu tebrik ediyorum. Korner öncesinde gol atacağımı hissetti ve mutluyum ki bu hissi gerçek oldu. Arda’nın da payını vermek gerekiyor. Harika bir orta çıkardı, ben de doğru pozisyondaydım. 3 puan aldığımız için mutluyum ama geliştireceğimiz noktalar da mevcut. Bunlar üzerinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Fenerbahçe asla vazgeçmez’

“Fenerbahçe asla vazgeçmez” diyen Macar futbolcu, “Bizler çalışıyoruz ve inanmaya devam ediyoruz ki bana göre inanmak çok ama çok önemli. Eğer inanırsanız ve çalışırsanız sonucunu da alırsınız. Bizler de buna çok inanıyoruz. Taraftarlara söylemek istediğim şey şu; takıma güvensinler, daha önceki göstermiş oldukları desteği sürdürsünler. Her zaman bu desteği görmek isteriz. Bizler de elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

‘Valencia, rakibin darbede bulunduğunu söyledi’

Enner Valencia’nın penaltı pozisyonu sorusuna ise Szalai, “Maçtan sonra pozisyonu izleme imkanım olmadı ama canlı olarak gördüğüme bakacak olursak çok fazla yorum yapamıyorum. Enner ile konuştuktan sonra Enner’in söylediği rakibin darbede bulunduğu, ona vurduğu. Maçta penaltı gibiydi ama video izleyemedim. O vurdu diyor. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Burada önemli olan şey vazgeçmemekti. Takım olarak güçlü bir efor ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Umuyorum ki bu şekilde devam edeceğiz yolumuza” dedi.

‘Heyecanlı bir süreç olacak, 8 maç kaldı’

İnançlarını sürdürdüklerini vurgulayan Szalai, “Bu inançla beraber çalışmalara devam ediyoruz. Heyecanlı bir süreç olacak, 8 maç kaldı. Türkiye Kupası’nda da yarı finaldeyiz. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyoruz. Hem ligde şampiyon olmak hem de Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz, bu sır değil. Antrenman antrenman, maç maç çok daha sıkı bir şekilde çalışacağız. Umuyorum ki güçlü bir çalışmanın neticesinde hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.