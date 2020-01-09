ATV yayın akışı: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

ATV yayın akışında yabancı sinema filmlerine yer verdi. Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni yıl tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…
Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Yapılan açıklamaya göre 16 Ocak Perşembe akşamı yeni bölüm ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI