ATV yayın akışı: Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok?

Kim Milyoner Olmak İster programı yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile her Pazartesi ve Cumartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Programı izlemek için televizyonlarının başına geçenler hayal kırıklığına uğruyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok? İşte ATV yayın akışı…
Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümü yerine ATV yayın akışında yabancı bir sinema filmine yer verildi. Programın yeni yıl tatili nedeniyle ekrana gelmediği tahmin ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünün Cumartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI