ATV yayın akışı: Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamaba akşamı yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde, Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel’in yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmiyor. Dizinin yeni bölümünün 8 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor. Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizide Ertuğrul Gazi hastalanmış ve yerine kardeşi Dündar Bey geçmişti, Osman Bey’in bu haberi öğrendiğinde neler yapacağı merak konusu olmuştu.
ATV YAYIN AKIŞI