ATV yayın akışı: Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yayınlandığı ilk günden beri seyircilerin kalbinde taht kuran Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları yayınlanıyor. ATV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyenler merak ediyor: Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ATV yayın akışı…
Başrollerinde, Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi yeni yıl tatiline girdi. Dizinin yeni bölümünün 15 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI