Av faciası! İş insanı hayatı kaybetti

İş insanı Nail Ölmez, arkadaşlarıyla Geyve’nin Karaçam Mahallesi’nde ormanlık alanda avlanmaya gitti. İddiaya göre, iki arkadaşı Nail Ölmez’i saat 18.00 sıralarında vurulmuş olarak buldu.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karın bölgesinden yaralanan Nail Ölmez, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nail Ölmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arifiye ilçesinde çelik konstrüksiyon yapıları üzerine fabrikası olan, 3 çocuk babası olan Nail Ölmez’in öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Nail Ölmez’in çamur birikintisinin üzerinde atlarken düştüğü ve bu sırada elinde bulunan tüfeğinin ateş aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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