Ava Karabatic, karantinadayken çıplak fotoğraflarını satıyor

Corona virüsü sebebiyle evde kendini karantinaya alan Hırvat model Ava Karabatic, bir paylaşım yaparak evde kaldığı süre içinde çıplak fotoğraf ve video çektiğini, ve bunların tanesini 41 sterline isteyenlere satacağını söyledi.
Instagram hesabında 108 binden fazla takipçisi olan Hırvat model Ava Karabatic, cesur paylaşımlarıyla öne çıkıyor.
Karantina boyunca evde kalan model, takipçilerini şaşırtan bir teklifle geldi.
PARA KARŞILIĞI SATIYOR
Karabatic, sürekli çıplak uyuduğunu belirtirken, yatakta yuvarlanırken ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını Instagram’dan paylaşmak istediğini söyledi. Ancak Instagram’ın görüntüleri kaldıracağı korkusu ile paylaşamadığını söyledi.
Ünlü model, hayranları arasında bu fotoğraf ve videoları isteyen kişilere para karşılığında görüntüleri satacağını açıkladı.