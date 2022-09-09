Avcılar’da 4 metrobüs çarpıştı: 50 yaralı

İstanbul Avcılar’da metrobüsler çarpıştı. Kazada 85 kişi yaralanırken, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Avcılar’daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle metrobüsler çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

BAKAN KOCA: 4 METROBÜS ÇARPIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İETT: 85 YARALIMIZ VAR

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada “Avcılar’daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor” denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “İstanbul Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor,Yüce Allah’tan âcil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı adlî soruşturma başlatmıştır” dedi.

İSTANBUL VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, “Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. İstanbulumuza geçmiş olsun” dedi.

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