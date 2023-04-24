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24 Nisan 2023
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Avcılar’da binadan kopan beton parçası yoldan geçen kadının üzerine düştü

Alaturka Online
Alaturka Online


Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan kopan beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme Ekipleri ve Avcılar Belediyesi’ne bağlı ekipler binada inceleme yaptı. (DHA)

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