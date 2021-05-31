Avcılar'da trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) – Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Petrol Ofisi Caddesi'nde Olcay T. idaresindeki 34 RC 5269 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi.
Olcay T. olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı motosikletteki kimliği henüz belirlenemeyen kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ambarlı alt geçidi, geçici olarak çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.