Avis, 2021 Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonalarına isim sponsoru oldu

ANKARA (AA) – Avis, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan iki ulusal şampiyonanın isim sponsoru oldu.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 6 yarıştan oluşan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası, haziran-kasım ayları arasında İzmir Ülkü Park ve Kocaeli Körfez Yarış Pistlerinde koşulacak.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, mayıs ayında İzmir'de başlayacak. 7 yarıştan oluşacak organizasyon, eylülde Manisa'da sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, son 3 yıldır başta Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi olmak üzere otomobil sporlarına destek veren Avis markasının iki şampiyonanın isim sponsoru olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Federasyonumuzun başarılı çalışmaları neticesinde, Avis gibi bir markanın, otomobil sporlarına olan desteğinin artarak devam etmesiyle şampiyonalarımıza büyük değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.