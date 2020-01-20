AVM yangını dört saatte söndürüldü

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı AVM’nin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken kısa sürede olay yerine Darıca ve çevre ilçelerin yanı sıra İstanbul’dan da çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DÜKKANLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM’nin büyük bir bölümünü kaplayan alevleri dört saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda iş dükkan kullanılamaz hale geldi.

Ekipler tarafından yapılan soğutma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, elinden yaralandı. İtfaiye eri, ambulansta yapılan müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından soğutma çalışmaları sürdürülürken, havanın aydınlanması ile AVM’de oluşan maddi hasarın büyüklüğü gözlenebilir hale geldi. (İHA)