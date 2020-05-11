AVM’ler neden riskli?

Corona virüsünün kapalı ortamlarda 2 saat gibi bir süre havada asılı kalabilen damlacıklarla yayıldığı yayınlarla ortaya çıkarıldı. Üstelik Kovid-19’un yüzde 15 temasla, yüzde 21 damlacıklarla ve yüzde 64 oranında havada asılı parçacıklarla bulaştığı artık bilinen bir gerçek. Dolayısıyla AVM’ler gibi kapalı, dış havayı soluyamadığımız ortamlar bizler için risk alanları olarak gösteriliyor. Bu bilgiler doğrultusunda akla ilk gelen bu tarz yerlerin havalandırma sistemleri oluyor. Bu binalardaki havalandırma sistemleri sadece polenleri tutarken, bakteri ve virüsleri tutmuyor. Hatta bu klimalar ortamdaki damlacıkların yayılımını sağlıyor. Özellikle mağaza içlerinde yer alan sistemler içeride hapis olan havayı döndürerek, hasta birinden çıkabilecek partiküllerin uzun süre içeride kalmasına da hizmet ediyor, yani ortamdaki havayı virüsten arındırmıyor. Eğer gerekli düzenlemeler olmazsa, bu mekanlar insanların hasta olmasına hizmet edecek alanlar haline gelebiliyor.

YAKIN TEMAS UYARISI

AVM’lerdeki ikinci tehlike ise insanlarla yakın temasa girebilme ihtimali. Alışveriş yaptığınız esnada hemen yanı başınızdaki birini fark etmeyebilirsiniz ve o kişi sessiz taşıyıcı ise enfekte olma riskiniz artabilir. Biz henüz daha bu şekilde kontrollü yaşama reflekslerini geliştiremedik ve bu nedenle aynı anda alışverişi yapıp, başkalarıyla mesafeyi korumak, dokunduğumuz umumi yerlerden sonra her seferinde ellerimizi dezenfektanla temizlemek pratikte hemen edinebileceğimiz davranış biçimleri değil. Tabii tüm bunlar, bir araya geldiğinde riskler artıyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

AVM’lerde mümkünse asla asansörlere binmeyip, dışkı yoluyla da bulaşma olması nedeniyle tuvaletleri olabildiğince kullanmamalıyız.

Kıyafet denememek, kıyafetlerin özel UV kabinlerinde dezenfeksiyonunun yapıldığından emin olmak, kasiyerlerle temasta en az 1 metre hatta ideali 2 metre kuralına uyabilmek, sırada olanlarla yine aynı mesafeyi korumak da oldukça önemli. Ayrıca X-Ray cihazlarına koyulan eşyalarımızı cihaz çıkışında dezenfektanla temizlemek de önemli. Ancak her zamanki gibi yapmamız gereken en önemli şey, maskelerimizi ağız ve burnumuzu sıkıca örtecek şekilde takmak olacaktır.

Son olarak da söyleyebileceğimiz alışverişlerinizi, AVM’lerin daha çok dış havaya açık olan bölümlerinden ve kısa sürede yapmanız, bunun için de önceden neyi, nereden alacağınızı hedefleyerek, kararlı gitmeniz oldukça önemlidir.