AVM’lere 18.00’de kapanma tavsiyesi

Yazan:
Alaturka Online
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD, İstanbul’da devam eden hava şartları nedeniyle AVM’lerin bugün 18.00’de kapanması konusunda tavsiye kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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AVM’lere 18.00’de kapanma tavsiyesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, kar yağışının etkisi altındaki İstanbul’da AVM’lerin saat 18.00’de kapanması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Avdagiç, “İstanbul’da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 18.00’de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır” dedi.

Dün de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle kentteki alışveriş merkezlerinin saat 19.30’da kapatılacağını bildirmişti.

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