Avrasya Tüneli’nde binde 5 ekstra kazık

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

HAZİNE’DEN GİDİYOR

“2020’de garanti sayısı 25 milyon 194 bin oldu. 2021’de ise 25 milyon 320 bin araç geçsin geçmesin Hazine’den araç başına 4 dolar çıkacak. 24 yıllık işletme süresinin sonunda garanti verilmiş araç sayısı toplam 642 milyon 877 bin olacak. 2017-2020 yılı arasında binde 5’lik artışlarla günlük araç geçiş garanti sayısı 68 binden 69 bin 25’e çıktı. Bu sürede binde 5’lik artışlarla 727 bin 85 adet daha fazla araç için hazine garanti ödemesi yaptı. 2017-2020 arasında bu nedenle fazladan ödenen tutar 3 milyon 227 bin 407 dolar oldu. Bugünkü kurdan hesaplayınca (7.26) KDV dahil 23 milyon 430 bin 979 dolardır.”

TÜNELİN UCU YOK

Yavuzyılmaz, “Binde 5’lik artış diğer projelerde yok. Avrasya’ya da konmasaydı, garanti edilen araç sayısı 606 milyon 21 bin 666 olacaktı. Fark 36 milyon 856 bin 173 araç ve bu da 159 milyon 218 bin dolarlık ekstra kazıktır. Bugünkü kur ile tünel kamuya devredilene kadar ekstra kazık 1 milyar 155 milyon 927 bin liradır” dedi.