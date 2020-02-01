Avrasya Tüneli’nin tek rakibi sarımsak!

‘Devletin cebinden tek kuruş çıkmadan’ yapılan Avrasya Tüneli vatandaşın cebinden oldukça yüklü bir miktar tahsil etmeye devam ediyor.

2016 yılının Aralık ayında açılan tünel İstanbul Boğazı’nın iki yakasını en kısa mesafeden birbirine bağlayan yol olarak tanıtılmıştı.

15 TL’DEN BAŞLADI 36 TL’YE ÇIKTI

Tünelin geçiş ücreti açıldığı yıl kısa bir zaman için otomobiller için 15 TL olurken, 2017’de tünelin ücreti 16.6 TL’ye 2018 yılında 19.20 TL’ye, 2019 yılında 23.30 TL’ye, 2020 yılında da 36.40 TL’ye çıktı.

Yani otomobiller için tünelin ücreti tünelin açılış tarihinden bu yana yüzde 142 arttı!



Avrasya Tüneli fiyat artışında sarımsağa geçildi.

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