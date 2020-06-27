Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini koruyor

BAKÜ (AA) – Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 521 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 15 bin 890'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 305 artarak 8 bin 719'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 193'e çıktı.

Bugüne kadar 461 bin 861 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 6 bin 978 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı. Son 5 günde ise günlük vaka sayısı 500'ü geçti.

– Belarus'ta vaka sayısı 61 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 61 bin 95'e çıktı.

Ölü sayısı 4 artarak 377'ye yükseldi, sağlığına kavuşanların sayısı da 1437 artışla 44 bin 126'ya ulaştı.

Karantina ilan edilmeyen ülkede, toplam 959 bin 880 Kovid-19 testi yapıldı.

– Moldova'da ölü sayısı 521'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 304 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 16 bin 80'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 6 artarak 521, sağlığına kavuşanların sayısının 198 artışla 8 bin 963 olduğu kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde de vaka sayısı 26 artışla 1199'a, iyileşen sayısı da 523'e çıktı.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 26 bin 107 kişi gözetimde tutuluyor.

– Kazakistan'da ölü sayısı 158'e çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün içerisinde 8 artarak 158'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 41 artarak 12 bin 589'a ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 20 bin 319 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

– Özbekistan'da vaka sayısı 7 bin 551

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 61 artarak 7 bin 551'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 25 hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edilenlerin sayısının 5 bin 63'e ulaştığı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 121 bin test yapıldı, 60 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 2 bin 468 hastanın tedavisi sürüyor.

Tedbirlerin 15 Haziran'da gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

– Tacikistan'da 52 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 52 artarak 5 bin 799'a çıktı.

Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 60 artarak 4 bin 391 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 kişinin öldüğü ülkede, 1356 hastanın tedavisi sürüyor.

– Kırgızistan'da özel hastaneler de devreye sokulacak

Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, devlet hastanelerinin şimdilik Kovid-19 hastalarının tedavisi için yeterli olduğunu, fakat özel hastanelerin de devreye sokulması için talimat verdiğini açıkladı.

Ülkede 4 bin 513 vaka tespit edilmiş, bunlardan 2 bin 212'si iyileşmiş, 46 kişi yaşamını yitirmişti.