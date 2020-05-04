Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

BAKÜ (AA) – Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Moldova ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artarken, bazı kısıtlamalar gevşetilmeye başlandı.

Ukrayna hükümeti, ülke genelinde 12 Mart'tan itibaren devam eden karantina süresinin 11 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Ülkede ayrıca, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında, parkların, güzellik merkezlerinin, gıda dışı ürünler satan perakendecilerin, kafelerin, araba yıkama yerlerinin, bisiklet satan ve kiralayan mağazaların, noterlerin ve avukatlık bürolarının 11 Mayıs'tan itibaren açılması kararlaştırdı.

Ukrayna'da, vaka sayısı 12 bin 331, ölü sayısı 303, iyileşen sayısı da 1619 olarak açıklanmıştı.

– Moldova'da 127 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, 127 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 4 bin 248'e çıktı.

Başbakan İon Kiku, ülkede virüs kaynaklı ölüm oranın yüzde 3 olduğunu bildirdi.

Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanı İgor Şarov da okullarda dönem sonu sınavlarının iptal edildiğini ve uzaktan eğitimin 29 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu.

38 bin 537 kişinin gözetimde bulunduğu Moldova'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128, iyileşenlerin sayısı da 1423 olarak duyurulmuştu.

– Kazakistan'da aşamalı normale dönüş

Son iki haftada vaka sayısında artışın yüzde 7 olduğu Kazakistan'da karantina önlemleri aşamalı olarak gevşetilmeye başladı.

En çok vakanın bulunduğu Almatı şehrine girişlerdeki kontrol noktaları kaldırılırken, vatandaşların dışarıda gezmelerine ve araç kullanmalarına izin verildi.

Vaka sayısında ikinci olan başkent Nur Sultan'da da vatandaşların dışarıda spor yapmalarına izin verildi.

Devlet Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, karantina tedbirleri sayesinde vaka artışının önlediğini belirterek, "Epidemiyolojik durum dikkate alınarak önlemler gevşetilmeli, aşamalı olarak normal hayata dönmeliyiz." dedi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 64 artarak 4 bin 28'e, iyileşenlerin sayısı da 89 artarak 1173'e ulaştı.

– Azerbaycan'da ölü sayısı 26'ya çıktı

Karantina rejiminin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı Azerbaycan'da bugün itibarıyla bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Ülkede bireysel ticaretle uğraşan tüm iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonlarının faaliyete başlamasıyla insan ve araç trafiği de yoğunlaştı.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 52 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1984'e ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı 39 artarak 1480'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 artarak 26'ya çıktı. Ülkede 478 hastanın tedavisi sürüyor.

– Gürcistan'da vaka sayısı 596'ya yükseldi

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişide daha virüs görülmesiyle vaka sayısının 596'ya çıktığı belirtildi.

Ülkede 223 kişi sağlığına kavuşurken, 9 kişi de hayatını kaybetmişti.

– Özbekistan'da 21 yeni vaka

Özbekistan Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Atabek Nurmatov, vaka sayısının 21 artarak 2 bin 181'e, iyileşenlerin sayısının da 43 artarak 1370'e çıktığını bildirdi.

Atabekov, 801 kişinin tedavisinin sürdüğünü, şimdiye kadar 325 bin test yapıldığını, 56 bin kişinin de karantina altında tutulduğunu aktardı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 10 kişi yaşamını yitirmişti.

– Tacikistan'da vaka sayısı 230'a ulaştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası sayısının 102 artışla 230'a, ölü sayısının da 1 artarak 3'e ulaştığı bildirildi.

En çok vakanın başkent Duşanbe ve Soğd bölgesinde görüldüğü kaydedilen açıklamada, 3 bin 208 kişinin karantina altında tutulduğu kaydedildi.

Tacikistan'da ilk vaka 29 Nisan'da tespit edilmişti.