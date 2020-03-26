Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR SULTAN (AA) – Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Ermenistan'da 25 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 290'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada bugüne kadar 18 hastanın iyileştiği, 272'sinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

– Kazakistan'da 17 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 17 artarak 97'ye ulaştığını bildirirken 65 yaş üstü milletvekilleri evden çalışma sistemine geçti.

Diğer yandan Almatı şehrinde yürürlüğe giren yeni karantina kuralları kapsamında, eczane, market, ve hastaneler dışında tüm hizmet sektörü faaliyetlerini durdurdu.

Kafe ve restoranlar 22.00'ye kadar yalnızca paket servis hizmeti vermeye başladı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, AA muhabirine, Kazak hükümetinin salgına karşı aldığı önlemleri değerlendirdi.

Hükümetin ilk günden itibaren salgına ciddiyetle yaklaştığını belirten Sümer, "Bu işin şaka olmadığını anladı ve hızlı şekilde önce tehlikeli bölgelerden uçuşları durdurdu, sınırlarını kapattı." dedi.

Sümer, ilk vakanın tespitinden sonra birkaç gün içinde vakaların yoğunlaştığı Nur Sultan ve Almatı kentlerinin karantinaya alınmasının, vaka sayısının 5-6 gün fazla artmamasını ve iki şehirle sınırlı kalmasını sağladığını vurguladı.

Halkın salgına karşı çok bilinçli hareket ettiğine dikkati çeken Sümer, "Diğer ülkeleri de takip ediyorum. Kazakistan halkının 'evde kalın' tavsiyelerini adeta bir sokağa çıkma yasağı disipliniyle ciddiye aldığını gördüm." diye konuştu.

Sümer, halkın yüzde 80'inin maske takarak dışarı çıktığını, sosyal mesafeyi koruduğunu, çok sayıda şirket ve kurumun evden çalışmaya geçtiğini söyledi.

– Özbekistan'da vaka sayısı 65'e ulaştı

Özbekistan'da vaka sayısı 9 artarak, 65'e ulaşırken, salgın kapsamında hizmete gerecek 3 prefabrik hastanenin de inşaatına başlandı.

Hükümet, salgının ekonomiye etkisini azaltmak için iş adamlarından devletin işlettiği yerler için kira ücreti alınmayacağını duyurdu.

Merkez Bankası, virüsten etkilenen özel ve tüzel kişilerin kredi ve faiz ödemelerinin 1 Ekim'e kadar ertelenmesini bankalara önerdi.

Karantina kurallarına uymayan 67 kişi hakkında dava açıldı.

16 Mart itibarıyla sınırlarını kapatan ve uçuşları durduran Özbekistan, Türkiye ve de diğer ülkelerdeki vatandaşlarını tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

– Gürcistan'da vaka sayısı 77'ye çıktı

Gürcistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 4 kişi artarak 77 oldu.